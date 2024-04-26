Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристам разонравилось ездить в Финляндию

Yle: турпоток в Финляндию с 2019 года сократился на 20%

close
100%
Shutterstock

Число туристов в Финляндии с 2019 года сократилось на порядка 20%. Об этом сообщает местный портал Yle со ссылкой на статистику.

Главная причина снижения турпотока — падение спроса на направление среди путешественников из России, Китая и Японии. Так, в прошлом году количество туристов из этих трех стран оказалось в среднем на миллион меньше, чем в доковидное время.

Всего в прошлом году страну посетили около 6 млн иностранцев. Они потратили в стране более €2,4 млрд. Для сравнения: в 2019-м в Финляндию въехали порядка 7,1 млн туристов , которые оставили там свыше €3,3 млрд.

В отрасли сложилась сложная ситуация, признают эксперты. Финские туроператоры делают все возможное, чтобы привлечь туристов из Европы и Северной Америки.

Между тем иностранцы стали чаще выбирать Россию в качестве направления для путешествий. По итогам первого квартала число въездов в РФ туристов из других стран выросло почти в 1,5 раза.

Ранее аналитики составили портрет иностранного туриста в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами