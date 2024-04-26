Туристам разонравилось ездить в Финляндию

Число туристов в Финляндии с 2019 года сократилось на порядка 20%. Об этом сообщает местный портал Yle со ссылкой на статистику.

Главная причина снижения турпотока — падение спроса на направление среди путешественников из России, Китая и Японии. Так, в прошлом году количество туристов из этих трех стран оказалось в среднем на миллион меньше, чем в доковидное время.

Всего в прошлом году страну посетили около 6 млн иностранцев. Они потратили в стране более €2,4 млрд. Для сравнения: в 2019-м в Финляндию въехали порядка 7,1 млн туристов , которые оставили там свыше €3,3 млрд.

В отрасли сложилась сложная ситуация, признают эксперты. Финские туроператоры делают все возможное, чтобы привлечь туристов из Европы и Северной Америки.

Между тем иностранцы стали чаще выбирать Россию в качестве направления для путешествий. По итогам первого квартала число въездов в РФ туристов из других стран выросло почти в 1,5 раза.

Ранее аналитики составили портрет иностранного туриста в России.