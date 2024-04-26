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Пострадавшая от Вайнштейна актриса раскритиковала отмену обвинения продюсеру

Актриса Мира Сорвино не согласилась с отменой обвинения Вайнштейну

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Seth Wenig/AP

Актриса Мира Сорвино, пострадавшая некогда от домогательств Харви Вайнштейна, раскритиковала отмену обвинения в адрес скандального продюсера. О новом витке суда над Вайнштейном она написала в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам 56-летней актрисы, решение суда не принимать во внимание показания свидетельниц, заявлявших о дурном характере продюсера, а не напрямую о сексуальном насилии, возмутительно.

«С каких это пор суды не принимают во внимание совершение лицами дурных поступков ранее? Он заядлый серийный хищник, который изнасиловал или навредил более чем 200 женщинам! Отвратительно правосудие, которое склоняется на сторону насильников, а не жертв», — написала она.

Кроме того, Сорвино высказалась о произошедшем в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Всем сестрам и братьям, которые тоже пережили насилие — это просто значит, что нам нужно любить сильнее, бороться сильнее. Зло поднимает свою уродливую голову, но мы — армия света, и мы победим», — не сомневается она.

Накануне с Вайнштейна в Апелляционном суде Нью-Йорка сняли обвинение в изнасиловании, вынесенное в 2020 году. Суд пришел к выводу, что во время рассмотрения дела Вайнштейна судья допустил предвзятость, позволив обвинительницам давать показания, не относящиеся к делу и говорящие только о «дурном характере» продюсера.

72-летний Вайнштейн останется в заключении, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе его также признали виновным в изнасиловании и приговорили к тюремному заключению сроком в 16 лет.

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