Россиянам посоветовали весной носить зимние кроссовки

Эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, в каких кроссовках стоит заниматься пробежками на улице весной, когда на дороге часто остается слякоть, а иногда — гололед.

«Если потеплело, но на дорожках еще остался снег или наледь, бегать лучше в кроссовках для зимнего сезона. Благодаря протектору они обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью, а мембранные материалы защищают от влаги», — сказал Суханов.

Также эксперт посоветовал не отказываться от зимнего термобелья, поскольку весной погода может резко меняться в течение пробежки. По мнению специалиста, выходить на тренировку без термобелья можно только в том случае, если температура поднимется выше +5 °C.

Кроме того, Суханов посоветовал носить во время весенних пробежек термобелье, лонгслив, брюки и ветровку, в случае дождя или снега на улице — куртку с мембраной, которая поможет сохранить одежду в сухости.

Также эксперт призвал не отказываться от шапки, носков и перчаток, но заменить их на более легкий, весенний вариант.

Ранее эксперт рассказал, сколько должны стоить качественные трекинговые кроссовки.