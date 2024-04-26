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Российский контрактник получил девять лет колонии строгого режима

Барнаулец получил девять лет колонии за уклонение от службы по контракту и драку

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Барнаульца признали виновным в причинении вреда здоровью мужчине и многократном уклонении от службы по контракту. Об этом сообщили в пресс-службе городского гарнизонного военного суда.

Правоохранительные органы установили, что 7 апреля 2023 года мужчина, будучи в состоянии опьянения, подрался со знакомым и сломал ему нос. Врачи квалифицировали травму как вред здоровью средней тяжести.

Также мужчина был призван на военную службу по мобилизации и проходил службу по контракту, но при этом трижды уклонялся от своих обязанностей: с 16 по 29 апреля, с 2 мая по 13 сентября и с 9 октября по 20 ноября 2023 года. В часть нарушителя возвращали сотрудники полиции.

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил мужчину к девяти годам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Абакане военному вынесли приговор за оставление места службы.

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