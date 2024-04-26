Шойгу рассказал о роли западных советников в диверсиях на территории РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что иностранные советники непосредственно принимают участие в подготовке диверсий, которые украинские спецслужбы проводят на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

«При непосредственном участии [зарубежных] советников осуществляются планирование и подготовка диверсий, в том числе на территории России», — сказал Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, с молчаливого согласия Запада Украина почти каждый день атакует иностранным вооружением объекты гражданской инфраструктуры РФ.

«Демонстрируя якобы стремление к деэскалации», Запад продолжает поставлять Киеву вооружение, которое может попасть в руки террористических группировок, добавил Шойгу.

До этого министр подчеркнул, что Россия никогда не планировала нападать на страны Североатлантического альянса (НАТО), а в ходе специальной военной операции она обеспечивает защиту интересов своих людей на исторических территориях.

Ранее в Госдуме предложили увеличить срок лишения свободы за диверсионные преступления.