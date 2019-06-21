Заработавшего за год три копейки депутата проверит прокуратура

В Амурской области прокуратура проводит проверку в отношении депутата заксобрания региона Сергея Труша, который заработал за 2018 якобы три копейки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как отмечается, у депутата есть жилплощадь в 49,1 квадратных метра, насчет наличия каких-то транспортных средств — неизвестно.

Согласно заявлению прокуратуры, после завершения проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

По декларации в 2017 году у депутата вообще не было доходов.

Ранее в Кремле прокомментировали недоверие к декларациям чиновников.