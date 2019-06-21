В Грузии в ходе протестов пострадали почти 70 человек

Экс-глава минздрава Грузии Давид Сергеенко заявил, что в ходе протестов в Тбилиси получили различные травмы и ранения около 70 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время после митингов к медикам обратились около 70 человек. Среди них, 30 активистов и 38 сотрудников правоохранительных органов.

«Их состояние нетяжелое», — уточнил Сергеенко.

Ранее сообщалось, что корреспондент «Газеты.Ru» пострадала от слезоточивого газа в Тбилиси.

Также стало известно, что митингующих разогнали у здания парламента Грузии.

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