«Нет слов печатных»: Путин о коррупции в России

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Российский президент Владимир Путин заявил, что чувствует свою ответственность за коррупцию в стране, которую он назвал «безобразием».

Президент подчеркнул, что дела о коррупции должны доводиться до конца, а происходить это должно публично.

«Если бы я не чувствовал [ответственность], вы бы ничего не знали — так же как происходит в некоторых странах до сих пор, так же как у нас бывал», — сказал Путин.

Он добавил, что, когда в коррупционные дела замешаны сотрудники правоохранительных органов и чиновников, с них особый спрос.

«Когда узнаешь о миллиардах у коррупционеров, нет слов печатных», — заметил Путин.

Ранее сообщалось, что СК заинтересовался жалобой учительницы Путину на зарплату в 10 тыс. рублей.