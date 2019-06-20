«Нет слов печатных»: Путин о коррупции в России
Российский президент Владимир Путин заявил, что чувствует свою ответственность за коррупцию в стране, которую он назвал «безобразием».
Президент подчеркнул, что дела о коррупции должны доводиться до конца, а происходить это должно публично.
«Если бы я не чувствовал [ответственность], вы бы ничего не знали — так же как происходит в некоторых странах до сих пор, так же как у нас бывал», — сказал Путин.
Он добавил, что, когда в коррупционные дела замешаны сотрудники правоохранительных органов и чиновников, с них особый спрос.
«Когда узнаешь о миллиардах у коррупционеров, нет слов печатных», — заметил Путин.
Ранее сообщалось, что СК заинтересовался жалобой учительницы Путину на зарплату в 10 тыс. рублей.