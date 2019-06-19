Мужчина стрелял из винтовки по прохожим в Москве

На юге Москвы 28-летний местный житель стрелял из винтовки по проходившим мимо его окна людям, сообщает «Вести.Ru».

Мужчина нападал на прохожих в течение нескольких дней, прежде чем был схвачен полицией.

Уточняется, что сотрудники полиции в Царицыно несколько дней получали сообщения о людях, которые были госпитализированы с огнестрельным ранением из одного и того же двора. Все они рассказывали, что шли по улице и вдруг почувствовали резкую боль.

Полиция провела расследование и схватила мужчину, который стрелял по прохожим из окна своей квартиры несколько дней, а потом выкинул винтовку в водоем.

Мотивы своих действий задержанный объяснить не смог.