Итогами расследования MH17 возмутились в Госдуме

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал итоги расследования Совместной следственной группы по крушению рейса MH17 в Донбассе верхом непрофессионализма. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, эта группа окончательно себя дискредитировала.

Он отметил, что следственная группа опирается на сомнительные публикации, а также не предоставила ни одного доказательства.

«Ни одного! Нет даже самого очевидного — расшифровки «черных ящиков». Верх профессионализма!» — подчеркнул Толстой.

Он также добавил, что публиковать итоги расследования такого уровня должно быть «стыдно и недостойно».

Были названы четверо подозреваемых в крушении Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе, которое состоялось в июле 2014 года. Среди них три россиянина и один украинец.

Заседание суда по делу о крушении самолета было назначено на 9 марта 2020 года. Оно состоится в Нидерландах.