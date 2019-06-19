«Не дадим себя обидеть!»: словами Зеленского о «брендовых» украинках возмутились в Сети

Жительницы Украины возмутились в Сети словами украинского лидера Владимира Зеленского, который назвал красивых украинок «брендом» страны.

Они обвинили его в сексизме и запустили флешмоб в твиттере #Ятобінебренд.

«Не дадим себя обидеть!» — написала одна из пользовательниц твиттера.

Другая девушка задалась вопросом, как можно испытывать уважение к человеку, который называет так представительниц женского пола.

Многие девушки в Сети пристыдили главу государства, а также усомнились в наличии в стране гендерного равенства.

Ранее пристыженный Зеленский оправдался за слова о «брендовых» украинках.

По словам его советника, президент Украины готов поддерживать женщины. Об этом говорит в том числе то, что партия «Слуга народа» на 30% состоит из женщин.