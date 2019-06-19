Объявлена дата суда по делу о крушении МН17

Суд по делу о крушении Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 пройдет в Нидерландах, сообщает РИА «Новости».

Заседание начнется 9 марта 2020 года, заявил представитель Совместной следственной группы (JIT).

Он добавил, что процесс пройдет в особо охраняемом комплексе Схипхол. Слушания состоятся даже без присутствия подозреваемых.

Ранее сообщалось, что имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.