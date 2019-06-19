Как россияне относятся к выпускным, выяснил опрос

Большинство участников опроса (66%), который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что воспринимают выпускной как рубеж, после которого ребенок становится взрослым человеком. Об этом сообщает РИА «Новости».

67% респондентов были на вручении аттестата и на неофициальной части церемонии. А у 13% опрошенных вообще не было выпускного.

Большинство опрошенных – 83%, кто окончил школу 15 лет назад уверены, что сегодня выпускные более затратные. Также эта группа говорит об излишней дороговизне современных торжеств для выпускников. В целом так считают 67% из других возрастных групп.

Почти половина респондентов уверена (49%), что выпускные сейчас проводятся в более веселой и праздничной форме, чем 15-20 лет назад.

59% сказали, что необходимо быть строже к выпускникам во время официальной части торжеств. Противоположного мнения придерживаются 32%.

Около трети опрошенных – 31% уверены, что выпускные стали более официальными. Столько же респондентов говорят об их большей неформальности.

Ранее эксперты выяснили, сколько школьникам придется отдать за выпускное платье.