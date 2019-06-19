Власти решили изменить сдачу ЕГЭ

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) вскоре может измениться, пишет газета «Известия».

Экзамены планируют перевести в компьютерную форму, а задания для экзаменов могут стать индивидуальными. Такие планы содержатся в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Отмечается, что новые правила помогут решить проблему со списыванием.

В какие сроки возможен переход на генерацию индивидуальных экзаменационных материалов, пока неизвестно