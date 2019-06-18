Врач поленился сделать рентген и убил пациентку на операции

В Якутии одного хирурга обвиняют в смерти своей пациентки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как отмечается, его обвиняют в смерти женщины по неосторожности из-за того, что он ненадлежащим способом исполнил свои профессиональные обязанности.

Весной 2018 года врач, не учитывая особенностей сердца пациентки и не сделав рентген грудной клетки, провел операцию.

Однако, как оказалось, у женщины было увеличено сердце. Игла задела сердечную сорочку, что привело к смерти пациентки.

Уточняется, что в отношении врача заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что лже-косметолог уродовала своих пациенток.