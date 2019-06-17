Директор заступилась за школьника в инциденте с ручкой на ЕГЭ
Директор астраханской гимназии № 3 Нина Меланьина вступилась за школьника, получившего 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем со сканированием его работы, заполненной гелевой ручкой, передает РИА «Новости».
Она подтвердила, что работа мальчика была заполнена чернилами, которые соответствовали требованиям, и купил он ее действительно в магазине специализированных товаров для ЕГЭ.
Женщина призналась, ни она, ни ее коллеги, не понимают произошедшего.
Меланьина добавила, что педагоги находятся на стороне школьника и не собираются ущемлять его права.
В Министерстве образования России никак не прокомментировали эту ситуацию.