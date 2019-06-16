Освобожденного журналиста Голунова допросили как свидетеля

Журналист «Медузы» Иван Голунов, с которого сняли обвинение в покушении на сбыт наркотиков, был допрошен в качестве свидетеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Бадамшина.

По его словам, несколько ранее с участием Голунова были проведены следственные действия.

Он добавил, что следственные действия велись в рамках того же уголовного дела, по которому проходил сам журналист.

Ранее сообщалось, что с Голунова сняли обвинения в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

До этого в арендуемой квартире журналиста МВД нашли наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм. Голунов утверждал, что пакеты с неизвестным веществом ему подбросили.

В итоге, суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа.