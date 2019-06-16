Чернокожий сотрудник подал в суд на Boeing из-за расизма

Чернокожий сотрудник американской корпорации Boeing подал в суд на компанию после того, как в разное время обнаружил на рабочем месте петлю, таблички со словом на «н» и покрывающую его стол мочу. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, речь идет о Кертисе Энтони, который с 2011 году работает в отделении компании в Южной Каролине и занимается проверкой качества. Его иск против Boeing связан с «враждебной» в расовом отношении средой в компании и преследованиями после того, как он сообщил об оскорблениях.

«Это оскорбительно и унизительно. Не знаю, какие у них были мотивы, но я могу сейчас сказать, что это беспокоит меня до сих пор», — заявил Энтони.

В Boeing заявили, что обвинения сотрудника необоснованны и подчеркнули, что о большинстве своих обвинений он никогда не ставил в известность руководство.

Ранее сообщалось, что в США сеть магазинов по продаже свежевыжатых соков уволила несколько кассиров за то, что они выдавали клиентам чеки с оскорблениями на почве расизма.