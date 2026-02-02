Размер шрифта
Роналду не попал в состав «Аль-Насра» на фоне слухов о бойкоте матча из-за руководства

Форвард Роналду не сыграет за «Аль-Насра» в матче с «Аль-Риядом»
Reuters

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сыграет в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Риядом».

Футболист не попал в список заявленных на встречу игроков. Матч состоится 2 февраля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

До этого в СМИ появилась информация, что Роналду может бойкотировать матч в чемпионате Саудовской Аравии. Причиной решения стала позиция форварда, который недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF).

По информации источника, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилалем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче, который запланирован на 2 февраля.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее нападающий «Аль-Насра» согласился перейти в «Зенит».
 
