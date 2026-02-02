В России объяснили возможное участие Уиткоффа в предстоящих переговорах в Абу-Даби

Мирные переговоры в Абу-Даби могли быть под угрозой срыва без участия представителей США. Об этом News.ru заявил политолог Константин Блохин, комментируя данные об участии спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в грядущих переговорах Москвы и Киева.

Он назвал участие США в переговорах хорошим сигналом и показателем того, что они будут пытаться сдерживать «агрессивные амбиции Киева и евробюрократов». При этом эксперт затруднился ответить, почему представители Вашингтона сперва отказались от участия, а затем передумали.

Блохин предположил, что они могли подумать, будто Киев «созрел» вести прямые переговоры, однако позже решили перестраховаться. Украина могла сыграть на саботаж мирного процесса, поэтому США решили поучаствовать, подчеркнул политолог.

«Штаты призывают именно к миру, к остановке конфликта, к переговорному процессу, потому что украинцы и европейцы вообще не хотят про это слышать, но из-за давления США идут на переговоры. Поэтому это хороший знак. Это лучше, чем если бы его не было», — сказал Блохин.

До этого журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в соцсети Х написал, что Стив Уиткофф примет участие в предстоящем раунде переговоров России и Украины в Абу-Даби. По его данным, 3 февраля Уиткофф прибудет в Израиль, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби в среду и четверг Уиткофф проведет еще один раунд переговоров с Россией и Украиной, сообщил Равид.

Ранее Каллас захотела уступок от России.