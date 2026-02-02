Число отравившихся в российском частном детсаду детей выросло вдвое

Число отравившихся угарным газом в детсаду в Дагестане детей выросло до 10

Число детей, отравившихся угарным газом в частном детсаду в Дагестане, выросло вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России по республике.

В ведомстве рассказали, что от дежурного Дагестанского центра медицины катастроф поступила информация о том, что десять детей из частного детского сада села Параул Карабудахкентского района после жалоб на слабость и тошноту госпитализировали в центральную районную больницу.

По предварительной информации, дети отравились угарным газом.

До этого сообщалось, что пять детей отравились в детском саду в Дагестане.

29 января Baza сообщила, что в Тюменской области была зарегистрирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 116 несовершеннолетних. Эпицентром заболевания стало село Онохино.

Зараженное куриное мясо могло стать причиной массового отравления детей в селе Онохино.

Ранее кафе в Архангельске закрыли после отравления детей.