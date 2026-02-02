Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Число отравившихся в российском частном детсаду детей выросло вдвое

Число отравившихся угарным газом в детсаду в Дагестане детей выросло до 10
Павел Лисицын/РИА Новости

Число детей, отравившихся угарным газом в частном детсаду в Дагестане, выросло вдвое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России по республике.

В ведомстве рассказали, что от дежурного Дагестанского центра медицины катастроф поступила информация о том, что десять детей из частного детского сада села Параул Карабудахкентского района после жалоб на слабость и тошноту госпитализировали в центральную районную больницу. 

По предварительной информации, дети отравились угарным газом.

До этого сообщалось, что пять детей отравились в детском саду в Дагестане.

29 января Baza сообщила, что в Тюменской области была зарегистрирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, поразившая 116 несовершеннолетних. Эпицентром заболевания стало село Онохино.

Зараженное куриное мясо могло стать причиной массового отравления детей в селе Онохино.

Ранее кафе в Архангельске закрыли после отравления детей.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!