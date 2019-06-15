Названа дата похорон жертвы массовой драки в Чемодановке

Прощание с погибшим в результате массовой драки в селе Чемодановка под Пензой пройдет в воскресенье, 16 июня, передает РИА «Новости».

Как сообщила пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина, власти готовы оказать помощь родным погибшего и возять на себя организацию похорон.

Ранее следователи смогли установить всех участников массовой драки, которая произошла в селе Чемодановка Пензенской области.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Кроме того, один скончался.