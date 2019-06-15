Найденную в Москве девочку-маугли научили ездить на самокате

Обнаруженная в захламленной квартире в Москве 5-летняя девочка научилась кататься на самокате, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что она также может сама одеваться и накрывать на стол. В настоящий момент ребенок находится в одном из учреждений социальной защиты.

«Она начала говорить и выстраивать простые предложения, обращаться к детям по имени, у нее значительно увеличился словарный запас. Люба общается и играет с другими детьми, самостоятельно одевается, помогает накрывать на стол и убирает за собой посуду, соблюдает гигиену», — говорится в сообщении.

Также девочка очень любит гулять и много времени проводит на прогулках.

Ранее стало известно, что мать найденной недавно девочки-маугли признали невменяемой.