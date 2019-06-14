Освобождение части косаток из «китовой тюрьмы» отложили

Отловщики косаток, которые находятся в «китовой тюрьме» в Приморье, отложили на семь дней выпуск животных на волю. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката компаний-отловщиков.

По его словам, косаток планировали выпустить накануне. Однако, по неназванным причинам, дату их освобождения перенесли.

Ранее сообщалось, что косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю.

Тогда министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин говорил, что животных планируется выпустить на волю в июле-августе.

Он также добавил, что косатки и белухи смогут адаптироваться в дикой среде.