Новозеландский стрелок признал себя невиновным в терактах

Обвиняемый в терактах в двух мечетях в Новой Зеландии Брентон Таррант заявил, что он ни в чем не виноват. Об этом сообщает Reuters.

Таррант сказал адвокатам, что он считает себя невиновным, уточняет агентство.

Стоит отметить, что Брентону Тарранту было предъявлено обвинение в убийстве в окружном суде Крайстчерча.

В двух мечетях города Крайстчерч 15 марта произошла стрельба. Жертвами стали 50 человек.

Ранее сообщалось, что новозеландский стрелок отказался от адвоката.