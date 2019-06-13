Давление в Москве приблизилось к рекордному

Близкое к рекордному атмосферное давление зафиксировано в Москве в четверг, 13 июня, сообщает РИА «Новости»

По данным портала «Метеоновости», давление в столице повысилось до 1009,7 гектопаскаля, это близко к суточному рекорду.

Рекорд для 13 июня был установлен в 1956 году — давление составило 1009,9 гектопаскаля.

В течение дня возможны небольшие колебания показателя.

Ранее СМИ сообщили, что с 13 на 14 июня столбики термометров опустятся до 1°С. Однако позже эти данные назвали дезинформацией.