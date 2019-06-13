Синоптики предупредили об опасной погоде в Москве

В Гидрометцентре проинформировали о продлении повышенного уровня погодной опасности на пятницу, 14 июня. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, предупреждение связано с высокой пожароопасностью.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — отмечается в заявлении.

Согласно прогностической карте, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской и Ивановской областях.

Ранее в центре погоды «Фобос» опровергли информацию о похолодании до 1°С в Москве.