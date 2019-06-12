Стала известна самая опасная страна в мире

Самой небезопасной страной в мире в 2018 году согласно Глобальному индексу миролюбивости стал Афганистан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Афганистан вытеснил с последнего места Сирию, которая теперь заняла предпоследнюю строчку.

При этом самой безопасной страной осталась Исландия.

Уточняется, что Россия опустилась на одну строчку, заняв тем самым 154 место из 163 стран.

Российское государство улучшило положение по девяти показателям, однако ухудшило по количеству смертей. Их рост происходит из-за внешних конфликтов, в первую очередь, из-за участия России в войне в Сирии.

Ранее были названы самые опасные животные России.