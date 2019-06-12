В Москве массово минируют парки и станции метро

Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов.

Уточняется, что речь идет в том числе о станциях Черкизовская, Медведково и Коломенская. Эвакуация не проводилась.

Ранее депутат украинской Рады Антон Геращенко заявил, что иногда украинцы сообщают о ложном минировании объектов на российской территории.