Где в России рожают больше всего

Обнародован список регионов России, в которых в 2018 году были зафиксированы самые высокие и низкие показатели рождаемости. Об этом сообщает RT.

В качестве лидера по рождаемости была названа Москва, в которой на свет появились 132,1 тысяч россиян. После столицы в рейтинге стоит Московская область с показателем в 83 тысячи человек. Следом идут Краснодарский край (64,5 тысяч), Санкт-Петербург (64 тысячи) и Тюменская область (50 тысяч).

В Ненецком автономном округе родилось меньше всего человек, а именно 618. Также низкую рождаемость показали такие регионы, как Чукотка (625 человек), Магаданская область (1427) и Еврейская АО (1,8 тысяч).

Ранее сообщалось о регионах, где был зафиксирован наивысший показатель смертности.