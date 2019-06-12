В Совбезе ответили на вопрос о причастности спецслужб к делу Голунова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/885/12409885/upload-RTX6YWTB-pic905-895x505-19188.jpg">

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что не знает о причастности каких-либо сотрудников спецслужб к делу Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данные о вине каких-либо сотрудников спецслужб отсутствуют.

«Если кто-то нарушил закон, то, безусловно, должен понести наказание», — заявил Патрушев.

Ранее сообщалось, что задержавший Голунова глава отдела МВД полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм. Однако сам Голунов утверждал, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили. Суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа. 11 июня было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления.