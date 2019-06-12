Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам Тяжельникова, люди едят мороженое, чтобы «охладиться» в жару. При этом они стараются съесть его быстрее, чтобы мороженое не растаяло на солнце, но это связано с риском простудиться. Ледяное мороженое резко охлаждает дыхательные пути.

«Усугубляет ситуацию резкий перепад температур: тело разогрето жарой, а пища, попадающая внутрь, холодная, что вызывает дополнительный стресс у организма. Это и провоцирует ОРЗ», — сказал Тяжельников.

Он добавил, что мороженое можно есть и в жаркую погоду, если есть его медленно маленькими кусочками. Тяжельников также порекомендовал отказаться от сладких газированных напитков и молочных коктейлей.

Ранее сообщалось, что в Москве и области объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой вероятности пожароопасности 12 июня.