За телефонным терроризмом в РФ стоят украинцы, заявили в Раде

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Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что жители Украины нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, телефонный терроризм очень развит на Украине из-за «противостояния» с Россией.

Он также добавил, что украинцы нередко целенаправленно «минируют» объекты в России.

Геращенко подчеркнул, что россияне якобы делают тоже самое на Украине.

Ранее в МВД России рассказали, откуда звонят телефонные террористы.