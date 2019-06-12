За телефонным терроризмом в РФ стоят украинцы, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что жители Украины нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, телефонный терроризм очень развит на Украине из-за «противостояния» с Россией.
Он также добавил, что украинцы нередко целенаправленно «минируют» объекты в России.
Геращенко подчеркнул, что россияне якобы делают тоже самое на Украине.
Ранее в МВД России рассказали, откуда звонят телефонные террористы.