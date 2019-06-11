Смягчение статьи 228 УК подготовили в Госдуме

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Проект о смягчение статьи 228 УК подготовили в Госдуме. Об этом заявил депутат Николай Брыкин, передает РИА «Новости».

По его словам, МВД и ВС поддержали смягчение наказание за хранение наркотиков без цели сбыта.