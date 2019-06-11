Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Власти Москвы согласовало акцию в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на 16 июня, передает ТАСС.

Поступила заявка на проведение митинга 16 июня 2019 года на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тысяч человек.

«С учетом высокого общественного резонанса правительство Москвы согласовало указанное обращение», — сообщили в пресс-службе столичного департамента безопасности и противодействия коррупции.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста Ивана Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков.

По его словам, было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Голунов будет отпущен из-под домашнего ареста.