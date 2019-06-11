Более четырех тысяч черепах под видом капусты пытались ввезти в РФ

В Оренбургской области на таможне задержали человека, который пытался ввезти в Россию 4,1 тыс. живых черепах в 24 мешках под видом семи тонн свежей капусты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на таможенного инспектора по связям со СМИ Оренбургской области Ирину Старостину.

Как отмечается, человека с контрабандой задержали еще 7 июня на границе с Казахстаном. Общая сумма черепах, которых пытались ввезти, оценивается в пять млн. рублей.

По словам Старостиной, у перевозчика не было документов на черепах, поэтому их изъяли.

Теперь черепах вернут в естественную среду обитания. Также будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды стратегически важных ресурсов фауны, отметила Старостина.

Ранее сообщалось, что поправившего визовую отметку ручкой россиянина задержали в Таиланде.