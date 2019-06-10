Генпрокуратура истребовала дело Голунова для проверки

Генпрокуратура истребовала дело журналиста Ивала Голунова для проверки, передает ТАСС.

Об это сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки», — сказал адвокат.

Ранее заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила о том, что МВД и прокуратура начали проверку по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.