Франция приняла из Сирии 12 детей-сирот боевиков ИГ

Во Франции приняли 12 детей-сирот боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), которые проживали в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на французский МИД.

Как отмечается, этих детей поместили под особое медицинское наблюдение, а также передали на попечение социальных служб.

Уточняется, что среди привезенных детей есть двое с нидерландским гражданством, которых в скором времени вернут на родину.

Ранее сообщалось, что завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.