Москалькова назвала Украину лидером по числу нарушений прав журналистов из РФ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в 2018 году резко увеличилось число правонарушений в отношении российских журналистов, которые работают за границей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление Москалькова сделала в своем докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ за 2018 год, встретившись в президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, самая острая ситуация наблюдается на Украине.

Она добавила, что уделяет особое внимание защите прав журналистов.

Кроме того, отдельно Москалькова проинформировала главу государству о резонансном деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Ранее Москалькова отреагировала на продление ареста руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского.