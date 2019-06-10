Стали известны результаты теста журналиста Голунова на наркотики

Внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн назвал предварительные результаты теста журналиста «Медузы» Ивана Голунова на наркотики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, тест показал отрицательный результат.

«Исследование продолжается, но на сегодняшний момент (наркотики) не обнаружены», — отметил Брюн.

Ранее телеведущий Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.

Суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа.