Два города остались без воды из-за грязной реки

Два украинских города Умань и Белую Церковь отключат от водоснабжения из-за загрязнения химикатами реки Рось, сообщает РИА «Новости».

В городах проживает около 290 тысяч человек.

«Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и было принято решение с 23.00 (совпадает с мск – ред.) остановить водоснабжение в городе Белая Церковь и Умань», — сказал мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

Отмечается, что в селе Збаржевка автомобиль, который перевозил похищенные химикаты, съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Из-за возгорания автомобиля произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, в результате химикаты также попали в водоем.