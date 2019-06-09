Два города остались без воды из-за грязной реки
Два украинских города Умань и Белую Церковь отключат от водоснабжения из-за загрязнения химикатами реки Рось, сообщает РИА «Новости».
В городах проживает около 290 тысяч человек.
«Прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и было принято решение с 23.00 (совпадает с мск – ред.) остановить водоснабжение в городе Белая Церковь и Умань», — сказал мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.
Отмечается, что в селе Збаржевка автомобиль, который перевозил похищенные химикаты, съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Из-за возгорания автомобиля произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, в результате химикаты также попали в водоем.