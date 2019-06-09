Выброс химикатов в реку произошел на Украине

В Винницкой области произошел выброс химикатов в реку. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, автомобиль с инсектицидом опрокинулся в приток реки Рось в Винницкой области. В результате этого на территории района погибла рыба и другие обитатели водоемов.

Также теперь из-за этого временно прекратится водоснабжение и будет запрещена рыбалка, купание и выпас скота в акватории реки Рось. Жителей попросили сделать запасы воды.

Кроме того, опасное вещество может достичь Белоцерковщины через 10-12 часов.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за утечки химикатов госпитализированы 400 человек.