Черногория будет добиваться для себя автокефалии

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Президент Черногории Мило Джуканович заявил, то страна намерена добиваться автокефалии от Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, в начале ХХ века по отношению к церкви Черногории была допущена несправедливость.

«Нравится это кому-то или нет, мы будем над этим очень старательно работать», — сказал Джуканович.

Он добавил, что епархии СПЦ действуют в интересах «проекта великой Сербии».

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не было на украинской территории и в настоящее время нет.