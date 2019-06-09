Черногория будет добиваться для себя автокефалии
Президент Черногории Мило Джуканович заявил, то страна намерена добиваться автокефалии от Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, в начале ХХ века по отношению к церкви Черногории была допущена несправедливость.
«Нравится это кому-то или нет, мы будем над этим очень старательно работать», — сказал Джуканович.
Он добавил, что епархии СПЦ действуют в интересах «проекта великой Сербии».
Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не было на украинской территории и в настоящее время нет.