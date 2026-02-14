Слуцкий: евроястребы не готовы признавать реальность в конфликте на Украине

Европейские политики все еще не готовы признавать реальность конфликта на Украине, и поэтому они находятся в состоянии «тупиковой политической инерции». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, на проходящей с 13 по 15 февраля Мюнхенской конференции канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте твердили о «российской угрозе» и «предрекали победу Киева». И это свидетельствует о «тупиковой политической инерции» европейцев, подчеркнул он.

«Все их «экзерсисы» лишь подтверждают наличие серьезного ментального обострения в европейском истеблишменте. Евроястребы не готовы признавать реальность конфликта на Украине и провал бандеровского режима, по сути. Они по-прежнему рисуют планы «стратегического поражения» России, ничего не имеющие общего с фронтовой действительностью», — отметил Слуцкий.

По мнению депутата, европейцы, сохранив антироссийскую риторику, «еще долго останутся аутсайдерами переговорного процесса». Слуцкий подчеркнул, что политикам стран ЕС стоит «прислушаться» к президенту США Дональду Трампу, который настоятельно рекомендует украинскому президенту Владимиру Зеленскому «двигаться к урегулированию конфликта». Однако вместо этого они только продлевают «конвульсии неонацистского режима».

На Мюнхенской конференции президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не добилась своих целей на Украине, а генсек НАТО Марк Рютте посчитал, что русские войска продвигаются на Украине «со скоростью садовой улитки».

Канцлер Германии Фридрих Мерц также отметил, что ВВП Евросоюза «почти в десять раз выше» российского, однако «Европа не в десять раз сильнее России».

Ранее в Госдуме рассказали о стремлении европейцев искать правду в российских СМИ.