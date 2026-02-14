Стало известно о планах Запада организовать морскую блокаду России

Страны НАТО рассматривают возможность частичной или полной морской блокады России и переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде Николай Корчунов.

По его словам, западные государства, в том числе Норвегия, расставляют повсюду своих «часовых» и ограничивает свободу судоходства в нарушение норм международного права.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что министр обороны Великобритании Джон Хили на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые могут быть связаны с российским «теневым флотом».

7 января британское Минобороны по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера «Маринера».

12 января стало известно, что кабинет министров Великобритании подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, якобы имеющих отношение к «теневому флоту» России.

22 января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море нефтяного танкера, следовавшего из Мурманска. Поводом для задержания послужили подозрения в нарушении действующих международных санкций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посягательство на свободу судоходства — неприемлемо, Россия предпримет «все доступные меры для защиты своих судов».

Ранее Британия готовила спецназ для захвата танкеров «теневого флота» России, привлекая Особое лодочное подразделение ВМС.