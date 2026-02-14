Во время освобождения Димитрова российские военнослужащие появились в городе в костюмах Деда Мороза, что, по словам командира штурмового отряда, вызвало панику у украинских подразделений. Об этом сообщил командир штурмового подразделения 5-й бригады с позывным «Пират» на опубликованном Минобороны РФ видео.

По его словам, взаимодействие между российскими подразделениями было организовано на высоком уровне, а противник оказался не готов к тому, что бойцы ВС РФ зайдут в тыл. В ряде районов оборона, как утверждается, не была подготовлена должным образом.

Командир отметил, что в финальной стадии операции военнослужащие устроили «праздничную акцию»: в костюмах Деда Мороза они прошли по городу, раздавали местным жителям подарки и подняли российский флаг. В радиоэфире подразделения поздравляли друг друга, тогда как, по данным перехватов, в рядах противника возникла паника.

О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года. По информации Минобороны, подразделения группировки «Центр» продолжают продвижение в Донецкой народной республике.

Ранее российские войска уничтожили взвод украинского подразделения «Кракен» под Константиновкой.