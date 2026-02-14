Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Москве рекордно потеплеет в День всех влюбленных

Гидрометцентр: днем в Москве ожидается до плюс 4 градусов
Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Облачная погода, гололедица и температура до плюс 4 градусов ожидаются в Москве 14 февраля. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба, передают синоптики.

Однако оттепель не продлится долго. Как отмечается, в ночь на воскресенье, 15 февраля, с прохождением холодного атмосферного фронта со снегом, оттепельный эпизод завершится. Порывистый северо-западный ветер к утру понизит показания термометров до -10…-8° в Москве и до -13…-8° по области. Образуется сильная гололедица. Днем не выше -8…-6°, в Подмосковье -10…-5°.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал оттепель в Центральной России к 14 февраля. Однако синоптик сообщил, что изменения в погоде не обрадуют россиян, так как облачная погода и гололедица образую «мрачноватую погоду». Он также уточнил, что потепление связано с изменением направления воздушных масс.

Ранее в Москве зафиксировали морозы на 10°C ниже нормы.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!