В Москве рекордно потеплеет в День всех влюбленных

Облачная погода, гололедица и температура до плюс 4 градусов ожидаются в Москве 14 февраля. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 2 до плюс 4 градусов. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба, передают синоптики.

Однако оттепель не продлится долго. Как отмечается, в ночь на воскресенье, 15 февраля, с прохождением холодного атмосферного фронта со снегом, оттепельный эпизод завершится. Порывистый северо-западный ветер к утру понизит показания термометров до -10…-8° в Москве и до -13…-8° по области. Образуется сильная гололедица. Днем не выше -8…-6°, в Подмосковье -10…-5°.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал оттепель в Центральной России к 14 февраля. Однако синоптик сообщил, что изменения в погоде не обрадуют россиян, так как облачная погода и гололедица образую «мрачноватую погоду». Он также уточнил, что потепление связано с изменением направления воздушных масс.



Ранее в Москве зафиксировали морозы на 10°C ниже нормы.