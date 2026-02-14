Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА

Вооруженные силы РФ за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Единичные цели нейтрализовали в столичном регионе, а также в Курской, Липецкой, Астраханской и Брянской областях. В Орловской области перехватили два беспилотника, в Крыму — 13.

13 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинский БПЛА атаковал село Графовка. В результате детонации дрона пострадала мирная жительница — у нее диагностировали минно-взрывную травму и проникающее осколочное ранение грудной клетки. Женщина обратилась в местную амбулаторию, где ей оказали первую помощь. После этого врачи транспортировали ее в областную больницу.

По словам главы региона, после взрыва в населенном пункте выявили повреждение двух многоквартирных домов. В них оказались разбиты окна.

Ранее в Волгоградской области при атаке беспилотников пострадала многодетная семья.