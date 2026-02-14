В России резко вырос спрос на флористов перед праздниками

Число вакансий для специалистов цветочного бизнеса в январе 2026 года выросло на 25% по сравнению с декабрем 2025-го. Одновременно работодатели повысили и зарплатные предложения: медианная предлагаемая зарплата флористов по России в январе составила 60 тыс. рублей, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

По данным исследования, диапазон предложений для специалистов в этой сфере сейчас варьируется от 38,5 тыс. до 97,2 тыс. рублей в зависимости от опыта и навыков. Самые высокие медианные зарплаты предлагают в Москве — 90 тыс. рублей, в Московской области — 75 тыс., в Санкт-Петербурге — 70 тыс. и в Татарстане — 67,5 тыс. рублей.

Рост спроса и увеличение оплаты труда в отрасли связывают с подготовкой бизнеса к праздничному сезону и конкуренцией за опытных специалистов. Работодатели начинают заранее набирать персонал к продажам ко Дню всех влюбленных и к 8 Марта, когда спрос на цветы традиционно растет.

В вакансиях, помимо профессиональных навыков, часто фигурируют требования, связанные с работой с покупателями и продажами. Чаще всего работодатели ждут от кандидатов умения вести активные продажи, работать в команде, грамотно общаться, быть клиентоориентированными и креативными. Также среди распространенных требований — навыки оформления витрин.

«Рынок труда для флористов в России показывает устойчивый рост. Работодатели начали заранее готовиться к продажам на День всех влюбленных в феврале, а также на 8 марта. Сезонный спрос на флористов наблюдается в основном после новогодних праздников и в начале марта — почти в полтора раза увеличивается количество вакансий для специалистов по сравнению с другими месяцами в течение года. При этом важно отметить, что работодателей интересуют не только специалисты с профильными умениями, но и с хорошо развитыми гибкими навыками: коммуникация, работа в команде и клиентоориентированность», — сказала директор по исследованиям рынка труда Мария Игнатова.

