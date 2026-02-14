Вооруженные силы РФ ежедневно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Его слова передает РИА Новости.

«Знаете, каждый день, очевидно, русские добиваются небольших, постепенных успехов», — сказал американский чиновник в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

1 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что победа российских войск в СВО на Украине уже просматривается по целому ряду параметров. Как отметил политик, ему бы хотелось достижения целей спецоперации «как можно скорее». Он добавил, что заявленные президентом страны Владимиром Путиным задачи специальной военной операции остаются неизменными за исключением нюансов.

29 декабря российский лидер провел совещание по ситуации в зоне СВО. В ходе встречи Путин заявил, что ВС РФ успешно продвигаются вперед, при этом украинские формирования отступают по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее бывший разведчик США назвал предрешенной капитуляцию Украины в конфликте с РФ.